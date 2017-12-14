Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Промсвязьбанка. Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, следует из релиза RAEX.



Рейтинг финучреждения продолжает действовать на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.



«Статус «под наблюдением» установлен в связи с потенциальной необходимостью доформировать существенный объем резервов, что окажет значительное давление на капитал банка и угрожает банку нарушением обязательных нормативов. Агентство отмечает, что решение об уровне рейтинга во многом будет определяться в зависимости от сроков реализации данного требования», — отметили в RAEX.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что регулятор требует от Промсвязьбанка доначислить резервы. Сумма, о которой может идти речь, по данным источников, может составлять 130 млрд рублей.



Позже в Промсвязьбанке заявили, что пока не получали предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.

Промсвязьбанк не получал предписания ЦБ о возможном увеличении резервов Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.