Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Промсвязьбанка. Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, следует из релиза RAEX.
Рейтинг финучреждения продолжает действовать на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.
«Статус «под наблюдением» установлен в связи с потенциальной необходимостью доформировать существенный объем резервов, что окажет значительное давление на капитал банка и угрожает банку нарушением обязательных нормативов. Агентство отмечает, что решение об уровне рейтинга во многом будет определяться в зависимости от сроков реализации данного требования», — отметили в RAEX.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что регулятор требует от Промсвязьбанка доначислить резервы. Сумма, о которой может идти речь, по данным источников, может составлять 130 млрд рублей.
Позже в Промсвязьбанке заявили, что пока не получали предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.
Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.