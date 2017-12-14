Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Международного Банка Санкт-Петербурга на уровне «B-/B» и вывело их из списка CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»), куда они были помещены 5 октября 2017 года. Прогноз по рейтингам — «негативный».

Как отмечается в сообщении S&P, за последние несколько месяцев банку удалось значительно уменьшить чистый объем кредитования компаний-нерезидентов, торгующих сырьевыми товарами. В частности, он получил около 50 млн долларов гарантий от европейских банков инвестиционной категории и намерен завершить продажу части кредитов до конца 2017 года. Это сократит чистый совокупный объем таких кредитов к концу года примерно на 55% по сравнению с показателем на 1 сентября 2017-го. «Мы полагаем, что это в определенной степени снизит регуляторные риски», — пишут аналитики.

Они также наблюдают некоторое улучшение позиции ликвидности МБСП. Зависимость банка от фондирования, привлекаемого с рынков капитала, несколько снизилась: по состоянию на 1 декабря межбанковские заимствования составляли лишь 8% совокупных обязательств и капитала по сравнению с 12% на 1 сентября 2017 года, и, следовательно, показатели покрытия обязательств ликвидностью также улучшились. В настоящее время широкие ликвидные активы (нетто) покрывают примерно 12% краткосрочных депозитов клиентов. Тем не менее агентство отмечает, что большая часть доступной ликвидности (примерно 5,5 млрд рублей, или 90 млн долларов) связана с облигациями европейского банка и на протяжении предыдущих лет МБСП неохотно использовал этот резерв ликвидности. В связи с возможностью реаллокации этих средств в 2018 году агентство по-прежнему оценивает ликвидность банка как умеренную.

По мнению S&P, показатели маржи и прибыльности МБСП постепенно улучшаются — без учета разовых доходов и расходов, связанных с созданием резервов по кредитам компаниям-нерезидентам и списанием субординированного долга. В то же время бизнес-модель банка остается под давлением в связи с достаточно высокой стоимостью привлечения фондирования по сравнению с сопоставимыми банками и ограниченным доступом к базе наиболее кредитоспособных клиентов. Банк занимается постепенным восстановлением связей с корпоративными клиентами за пределами строительного сектора и поиском новых возможностей для развития бизнеса, однако концентрация его кредитного портфеля на заемщиках строительного сектора, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе, ожидают аналитики.

«Негативный» прогноз отражает их мнение о том, что в ближайшие 12—18 месяцев бизнес-позиция банка останется под давлением в связи с высокой конкуренцией на рынке кредитования российского корпоративного сектора, значительной концентрацией кредитного портфеля на заемщиках из строительного сектора и неблагоприятными условиями ведения деятельности для российских банков.



Комментируя рейтинговое действие, президент МБСП Сергей Бажанов отметил: «Агентство подтвердило рейтинги банка по исполнению финансовых обязательств. В период волатильности рынка это отражает устойчивость в результатах работы банка и позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы нашего развития в текущей экономической ситуации. Банк, придерживаясь действующей стратегии и взвешенного подхода к управлению рисками, продолжает диверсификацию кредитного портфеля и рассматривает новые направления развития бизнеса».

