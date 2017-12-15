Суд признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где оглашается приговор.

«Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере», — огласила приговор судья Лариса Семенова.

По ее словам, суд пришел к выводу, что Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки по приватизации «Башнефти». Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизация компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.

«Улюкаев действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений и с осознанием того, что ход приватизации «Роснефти» зависит от него», — сказала она.

В приговоре указывается, что Улюкаев сообщил, что в случае невыполнения его требования он может повлиять на сделку. В приговоре суд отметил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин «согласился с незаконным требованием Улюкаева», но, вернувшись в Москву, обратился в правоохранительные органы.

Согласно приговору, министр прибыл в офис «Роснефти» 14 ноября 2016 года в рамках «продолжения своего преступного умысла». «Беря деньги от Сечина, Улюкаев осознавал незаконный характер своих действий, но пошел на них из корыстных побуждений», — отметил суд в приговоре. Он поместил деньги в багажник, откуда затем они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд счел доказательства, представленные и исследованные во время судебного процесса над Улюкаевым, подтверждающими его вину. «Вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств», — говорится в тексте приговора.



Чтение приговора продолжается.

Улюкаев уволен с поста главы Минэкономразвития Он задержан с поличным при получении взятки в сумме 2 млн долларов



Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. 15 ноября 2016-го он был помещен под домашний арест и освобожден от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия.



По данным следствия, Улюкаева задержали при получении от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». В своих показаниях Сечин утверждал, что взятку Улюкаев требовал «жестом с двумя пальцами» на саммите в Гоа в октябре 2016 года.

Судебный процесс по делу экс-министра начался 8 августа. Сечин был заявлен в качестве свидетеля, однако четыре раза не явился в суд, ссылаясь на напряженный рабочий график. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря заявил, что в неявке главы «Роснефти» в суд нет нарушения закона, но он мог бы публично повторить свои показания. «Мог бы и повторить то, что излагал в ходе следствия», — отметил президент.



5 сентября в суде была оглашена стенограмма записи разговора Сечина и Улюкаева в момент предполагаемой передачи взятки. Из нее следовало, что глава «Роснефти» исполнил некое поручение министра, а также подготовил для него корзину с колбасой, которую вручил по окончании встречи.

Подарочная корзинка «От Иваныча» Подарочная корзинка «От Иваныча» — традиционный подарок Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям. Глава «Роснефти» регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов «Роснефти» делают колбасные изделия под брендом «От Иваныча», писал Forbes. В мае по решению суда «мясной шар с зеленым перцем», «колбаски егерские», «колбаски по-польски», «салями» и иные мясные изделия, находившиеся в корзине, были уничтожены как скоропортящиеся.

В октябре в суде были продемонстрированы видеозаписи, на которых экс-министр берет сумку из-под заснеженной ели на территории офиса «Роснефти».

СМИ со ссылкой на копии протоколов в конце ноября рассказали о содержании допросов Сечина по делу Улюкаева. Сообщалось о трех допросах — 15 ноября, 17 января и 31 мая. Согласно опубликованным данным, глава «Роснефти» сообщил, что кроме него никто не слышал, как экс-министр вымогал 2 млн долларов. Публикация выдержек из протоколов допросов «мешает и защите, и обвинению», говорила адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев называл публикацию «вбросом или фабрикацией».

На заседании суда 27 ноября бывший министр заявил, что в Гоа Сечин обещал угостить его вином «за хорошую работу».

​Прокурор потребовал десять лет колонии для Улюкаева Гособвинитель Борис Непорожный запросил десять лет реального срока для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Вину экс-министра прокурор счел полностью доказанной.

Обвинение попросило приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Вину экс-министра прокурор счел полностью доказанной.

Сам Улюкаев вину не признает. В своем последнем слове в Замоскворецком суде он заявил, что стал жертвой «чудовищной и жестокой провокации» со стороны главы «Роснефти».

Я категорически отвергаю свое участие в преступлении. Собранные по делу доказательства свидетельствуют, что преступления с моей стороны не было. Я стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Он также заявил, что «виноват в том, что слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов, крутился в каком-то бессмысленном хороводе бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал, пытался выстраивать отношения, лицемерил».