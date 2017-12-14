В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму около 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«Минераловодским городским судом Ставропольского края вынесен приговор в отношении Гария Меликяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судом установлено, что Меликян фактически осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ряда коммерческих организаций. Действуя умышленно, осознавая невозможность исполнения обязательств, он предоставлял в банковские учреждения заведомо ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемых им предприятий. Кроме того, в документах он указывал о наличии имущества, не обремененного залогом третьих лиц. Однако все находилось в залоге в связи с уже имеющимся наличием других кредитных обязательств», — говорится в релизе.



После чего банки одобрили и предоставили Меликяну кредиты на 149,999 млн рублей. Взятые обязательства злоумышленник не исполнил, распорядившись средствами банков по собственному усмотрению.

Суд назначил Меликяну наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.