ВВП стран G20 в III квартале 2017 года вырос на 1%, как и в апреле — июне. Такова предварительная оценка ОЭСР, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. При этом рост экономики в годовом выражении ускорился до 3,9% с 3,7%.

Максимальный годовой рост ВВП был зафиксирован в Турции (10,2%), а самый низкий — в ЮАР (1%). В ЕС и еврозоне ВВП в III квартале вырос к аналогичному прошлогоднему периоду на 2,6%.

Квартальный рост экономики заметно замедлился в Турции (до 1,2% с 2,2%), России (до 0,1% с 1%), Канаде (до 0,4% с 1%), Бразилии (до 0,1% с 0,7%) и Мексике (до минус 0,3% с 0,3%), а также немного ослабел в Австралии (до 0,6% с 0,9%), ЮАР (до 0,5% с 0,7%), Китае (до 1,7% с 1,8%), Японии (до 0,6% с 0,7%) и Франции (до 0,5% с 0,6%).

Темпы роста значительно ускорились в Корее — до 1,5% с 0,6%. Затем следуют Индия (до 1,6% с 1,4%), Германия (до 0,8% с 0,6%), Италия и Соединенное Королевство (оба — до 0,4% с 0,3%). Стабильный рост ВВП был зафиксирован в Индонезии (1,2%) и США (0,8%).