На банковский рынок в 2018 году выйдет много финтех-компаний. Такое мнение высказал президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

«Последний год, честно сказать, когда мы уже начали спрашивать не столь дрожащим голосом о том, пойдут ли они (финтех-компании. — Прим. ред.) в банкинг, их ответы звучали уже не столь убедительно, — отмечает Греф. — Я думаю, что в следующем году мы увидим этих игроков на нашем рынке. Для этого совсем необязательно допускать регулятор вовнутрь этих компаний — они создадут свои финансовые институты».



В качестве примера глава Сбербанка указал, что Facebook уже зарегистрировал свой банк в двух юрисдикциях, одна из них — европейская. Греф считает, что «не за горами» время, когда такие гиганты, как Amazon или Google, также зарегистрируют свои финансовые компании.

«Боюсь, что я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Вот тогда мы, банки или те, кто себя считают банками, почувствуем всю «прелесть» прихода настоящих конкурентов. Потому что все, что было до этого, — разминка. К этому надо быть готовыми», — предупредил коллег по цеху глава «Сбера».

​Греф: «Я не верю в банки» Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что время классического банкинга прошло. Для того чтобы быть востребованным, современному банку нужно совмещать в себе функции банка, финтех-компании и вообще любой компании, которой его хочет видеть клиент. Такое мнение он выразил на «Дне инвестора Сбербанка».

«Банки боятся финтехов, поэтому начинают с гигантской скоростью их покупать. У каждого банка уже довольно большое количество финтехов вокруг. Что мы с ними делаем? Пока коллекционируем», — сказал Греф.



Он уточнил, что на текущий момент кредитные организации еще могут ощущать себя в безопасности. Но эта ситуация не бесконечна.

«Банки пока могут чувствовать себя счастливыми, потому что каждый год при визите нашей команды в Силиконовую долину мы задаем один и тот же вопрос нашим коллегам — «амазонам», «гуглам», «эпплам», «фейсбукам». Мы дрожащим голосом спрашиваем у них, не собираются ли они пойти в банкинг. Они говорят: «Ребята, расслабьтесь, мы из другого мира. У вас там центральные банки, регулирование, все эти ужасные нормы и правила, какие-то там нормативы, надзор… Мы себе представить не можем, что здесь у нас в офисе появятся чиновники из надзорных ведомств. Расслабьтесь, этого не будет».

Однако парадигма все больше меняется. И не в сторону банков, заключил Греф.

