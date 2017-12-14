Банк России 14 декабря принял решение о выдаче ООО «Центральное страховое общество» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3517) лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии РФ. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

По итогам 2016 года 19,6% собранной ЦСО страховой премии, общий объем которой составил 672,46 млн рублей, пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней, 18,55% — на автострахование (в том числе на каско — 6,5%, на ОСАГО — 12,05%), 15,98% — на страхование грузов, 9,39% — на страхование имущества юридических лиц, 8,78% — на страхование средств водного транспорта, 7,75% — на страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, 6,98% — на страхование ответственности владельцев средств водного транспорта, 4,3% — на добровольное медицинское страхование, 4% — на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. Отметим, что деятельность компании в 2016 году была убыточной, как и годом ранее.



В 2016-м на протяжении полугода (с 20 апреля) в ООО «ЦСО» действовала временная администрация, назначенная в связи с ненадлежащим исполнением страховщиком плана восстановления платежеспособности. 20 октября 2016-го Банк России сообщил о прекращении деятельности временной администрации в связи с достижением целей ее назначения и решением поставленных задач.