Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.



Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам около 120 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам (рубли, доллары США, евро), а также по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В ноябре доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,17 процентного пункта.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц уменьшились на 0,02 п. п., до 6,3%.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев снизились на 0,14 п. п., до 6,85%.

Доходность долгосрочных депозитов на два года уменьшилась на 0,34 п. п., до 6,9%. Смотреть графики.

Ставки по депозитам в долларах США возросли в среднем на 0,1 п. п.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц возросли на 0,07 п. п., до 0,52%, на два — на 0,08 п. п., до 0,57%, а на три месяца — на 0,05 п. п., до 0,88%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев повысилась на 0,04 п. п., до 1,06%, на девять месяцев — на 0,05 п. п., до 1,16%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года выросли на 0,15 п. п., до 1,66%, а по депозитам сроком от трех лет и выше — на 0,29 п. п., до 1,94%.

Ставки по депозитам в евро снизились в среднем на 0,13 п. п., исключение составили ставки по депозитам сроком на один месяц, они остались без изменений на уровне 0,24%.

Средние ставки по краткосрочным депозитам на два месяца уменьшились на 0,04 п. п., до 0,32%, а по депозитам сроком на три месяца — на 0,09 п. п., до 0,54%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев снизилась на 0,08 п. п., до 0,61%.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года понизились на 0,16 п. п., до 0,97%.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 октября, 1 ноября и 1 декабря. Депозиты сгруппированы по суммам до 10 млн рублей, от 10 млн рублей (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше, а также разбиты по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше.

Изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей, в ноябре все ставки снизились.

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 декабря в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 0,77 п. п., минимальное предложение для депозитов сроком на один месяц (6,11%), максимальное — на девять месяцев (6,88%).

Процентные ставки по депозитам в сумме 10—100 млн рублей в ноябре в основном снижались.

Ставки по депозитам от 100 млн рублей в ноябре также уменьшились. Без изменений остались только ставки по депозитам сроком от трех лет и выше.



Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 0,97 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на полтора года — 6,88%, а максимальные — 7,85% — на два месяца.