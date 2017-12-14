В 2016 году уровень проникновения Интернета в России составил 76%. При этом глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует рост этого показателя до 90% к 2020 году. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.
Греф также отметил, что в России уровень проникновения смартфонов ниже, чем в ряде других стран, например в Китае. Так, по состоянию на 2017 год в нашей стране он равен 55%.
«Но он тоже будет расти и очень быстро. И это огромная возможность для нас», — считает Греф.
По прогнозу Сбербанка, уровень проникновения смартфонов в России будет в районе 75% к 2020 году.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.