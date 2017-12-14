В 2016 году уровень проникновения Интернета в России составил 76%. При этом глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует рост этого показателя до 90% к 2020 году. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

Греф также отметил, что в России уровень проникновения смартфонов ниже, чем в ряде других стран, например в Китае. Так, по состоянию на 2017 год в нашей стране он равен 55%.

«Но он тоже будет расти и очень быстро. И это огромная возможность для нас», — считает Греф.

По прогнозу Сбербанка, уровень проникновения смартфонов в России будет в районе 75% к 2020 году.