Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) более шести лет не соблюдал закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. К такому выводу пришел Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



По данным AUSTRAC, у банка зафиксировано более 53,8 тыс. нарушений (после добавления в иск еще 100 случаев нарушения закона). Новые нарушения были раскрыты в рамках продолжающегося расследования в крупнейшем банке страны.

Так, были выявлены два случая, когда CBA не сообщил регулятору в течение 24 часов о сомнительных трансакциях, связанных с финансированием терроризма. Также банк умолчал о 54 подозрительных ситуациях с клиентами, которые проходили по делу об организации и участии в синдикате по торговле наркотиками и оружием.

В настоящий момент банк столкнулся с групповым гражданским иском, который уже стал крупнейшим в истории Австралии в сфере отмывания денег. Максимальный штраф за индивидуальное нарушение составляет до 21 млн долларов США.