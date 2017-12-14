Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах «Сбера» по ряду ключевых финансовых показателей экономики России на ближайшие годы.

«Мы видим, что политика Центрального банка достаточно последовательна. Никогда в истории новой России не было такой жесткой политики по наведению порядка и чистоты на финансовых рынках. И никогда не было такой низкой инфляции. В этом году никто не мог поверить, что инфляция будет 4%. (В результате) в этом году мы будем иметь инфляцию плюс-минус 2,5%. Если бы еще год назад кто-то об этом сказал, никто бы не поверил. Это факт», — сказал Греф в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

Он отметил, что в «Сбере» исходят из того, что инфляция на следующие три года будет на уровне 4%. «Но вполне вероятно, что она может быть и ниже», — уточнил банкир.

Кроме того, в Сбербанке ожидают, что, скорее всего, цены на нефть будут тоже достаточно стабильными. «Мы их оцениваем в районе 55 долларов США за баррель, — сказал Греф. — Если будет колебание плюс-минус 5—7 долларов, это не окажет никакого критического воздействия на нас».

Глава Сбербанка обратил особое внимание: в случае шокового сценария, предполагающего падение цен на нефть до 25 долларов за баррель, у главного банка страны имеется план действий.

По словам Грефа, ежегодный прирост ВВП России в 2018—2020 годах составит 1,7%; а курс доллара в среднем будет держаться на уровне 60 рублей.