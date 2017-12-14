Уголовное дело против четырех бывших руководителей Смоленского Банка, обвиняемых в растрате 335 млн рублей и преднамеренном банкротстве, направлено в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



«По версии следствия, руководители коммерческого банка ОАО «Смоленский Банк» совместно с другими лицами с 2012 по 2013 год выдали подконтрольной им фирме кредиты на общую сумму более 335 миллионов рублей, которые впоследствии растратили. Кроме того, злоумышленники совершили действия, влекущие за собой неспособность банка удовлетворить требованиям кредиторов по обязательствам на сумму свыше 8 миллиардов рублей», — говорится в релизе.



Уголовное дело направлено в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.