Российские потребители доверяют банкам больше, чем технологическим компаниям. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф озвучил на «Дне инвестора» в Лондоне.



«Мы видим, что у нас доверие к банкам значительно выше, чем в среднем к технологическим компаниям, — отметил Греф. — Роль банков в России значительно выше, чем в других странах».

Согласно озвученным данным, в 2017 году уровень доверия к банкам среди россиян превысил отметку в 60%.

​Греф: главные конкуренты Сбербанка — технологические компании Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает главными конкурентами кредитных организаций технологические компании. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора Сбербанка».

