Российские потребители доверяют банкам больше, чем технологическим компаниям. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф озвучил на «Дне инвестора» в Лондоне.

«Мы видим, что у нас доверие к банкам значительно выше, чем в среднем к технологическим компаниям, — отметил Греф. — Роль банков в России значительно выше, чем в других странах».

Согласно озвученным данным, в 2017 году уровень доверия к банкам среди россиян превысил отметку в 60%.

​Греф: главные конкуренты Сбербанка — технологические компании

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает главными конкурентами кредитных организаций технологические компании. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора Сбербанка».

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.