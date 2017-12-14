Российские потребители доверяют банкам больше, чем технологическим компаниям. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф озвучил на «Дне инвестора» в Лондоне.
«Мы видим, что у нас доверие к банкам значительно выше, чем в среднем к технологическим компаниям, — отметил Греф. — Роль банков в России значительно выше, чем в других странах».
Согласно озвученным данным, в 2017 году уровень доверия к банкам среди россиян превысил отметку в 60%.
Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает главными конкурентами кредитных организаций технологические компании. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора Сбербанка».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.