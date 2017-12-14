Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что повышение пенсионного возраста будет целесообразным после увеличения средней продолжительности жизни россиян как минимум до 75 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Титова.

«Моя позиция — пенсионный возраст не повышать. Точка. Этого нельзя делать до тех пор, пока средняя продолжительность жизни наших граждан достигнет как минимум 75 лет», — приводит пресс-служба слова Титова.

Титов также выразил мнение о необходимости создания фонда, который будет выплачивать за счет государства пенсии гражданам, родившимся до 1967 года.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного решения по повышению пенсионного возраста пока нет, оно может быть принято только в ходе открытых дискуссий и не должно стать шоком для населения. В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.