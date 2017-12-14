Драйвером роста российского банковского рынка в 2018 году станет розничное направление. Ключевыми точками опоры здесь выступят ипотека и кредитные карты. Об этом президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

«Мы видим, что очень быстро будет развиваться в первую очередь ретейловый сегмент. И это будет ключевым драйвером (развития рынка). Два продукта, которые, по нашему мнению, будут иметь ключевое значение, — это ипотека и кредитные карты», — поделился Греф.



Согласно стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы, все разработанные фининститутом сценарии предполагают умеренный, но стабильный рост банковских рынков.

«При реализации базового сценария мы ожидаем, что совокупный среднегодовой темп роста (CAGR 2017—2020) кредитного портфеля составит 7%. При этом розничное кредитование будет опережать по темпам роста корпоративное. Среднегодовой прирост составит около 11%, — говорится в стратегии «Сбера». — Среднегодовой темп роста ипотечного кредитования будет выше 12% на фоне возвращения ставок на докризисный уровень. С учетом секьюритизации кредитов через АИЖК темп роста ипотеки составит 1 617% в год. Важно отметить, что в базовом сценарии мы ожидаем снижения процентной маржи до 3,4% к 2020 году, что отчасти повлияет на рост отношения операционных расходов к операционным доходам до резервов индустрии (cost-to-income ratio) на 4 процентных пункта, до уровня 55%».

По словам Грефа, в Сбербанке видят, что рост кредитования корпоративного сектора в 2017 году в среднем, скорее всего, будет складываться на уровне не ниже 6%.

На фоне общей стабильности и падения маржи банковского рынка Сбербанк также ожидает роста интереса клиентов к долгосрочным финансовым инструментам и инвестиционным продуктам.

«Возможность ужесточения санкций оказывает принципиальное влияние на стратегию нашего развития. Являясь лидером российского банковского рынка, мы будем нивелировать негативные последствия макроэкономических изменений за счет выхода на новые небанковские рынки», — говорится в документе.