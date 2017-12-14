К 2020 году объем мошеннических атак на средства клиентов Сбербанка вырастет в десять раз. Об этом говорится в стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы.



В I квартале 2017 года финучреждение предотвратило попытки мошенничества со средствами клиентов на сумму 3,4 млрд рублей. Для сравнения: в тот же временной период 2016 года были предотвращены попытки хищения на 0,7 млрд рублей, а в целом за 2016-й — на 17,9 млрд рублей.

«Ожидается, что попытки кражи средств клиентов, увеличившиеся за последние годы в пять раз, вырастут еще в десять раз к 2020 году. Вырастет и количество DDoS-атак», — говорится в новой стратегии Сбербанка.

Растет и количество DDoS-атак на крупнейший банк России. Если за 2015 год «Сбер» отразил 55 DDoS-атак, то в 2016-м — уже 74 атаки. В Сбербанке ожидают дальнейшего роста этого показателя.

«С 2015 года мы успешно отражаем 100% DDoS-атак, направленных на банк. Мы построили эффективную систему противодействия кибермошенничеству», — отмечается в стратегии «Сбера».

Греф прогнозирует бесконечную борьбу с хакерами Хакеры в области финансового мошенничества стали использовать искусственный интеллект, борьба банков с ними будет бесконечной, считает глава Сбербанка Герман Греф.