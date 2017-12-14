Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило банку «Уралсиб» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до «B+» с «B», а банку «Зенит» подтвердило долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне «BB». Прогноз по долгосрочным РДЭ обоих банков — «стабильный». Кроме того, агентство повысило рейтинг устойчивости «Уралсиба» до «b+» с «b», а «Зениту» подтвердило на уровне «b+». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Там поясняется, что повышение рейтингов «Уралсиба» отражает снижение рисков по качеству активов и уменьшение чувствительности капитальной позиции банка благодаря достаточной господдержке по старым проблемным активам и уровню риска от низкого до среднего по новым кредитам. Также повышение рейтингов учитывает улучшение финрезультатов банка до создания резервов ввиду снижения операционных расходов и стоимости фондирования, а также ввиду здорового профиля фондирования и ликвидности.

Подтверждение РДЭ и рейтинга поддержки «Зенита» отражает мнение Fitch о вероятности поддержки банка в случае необходимости конечным владельцем — нефтяной компанией «Татнефть». Разница в две ступени между РДЭ «Татнефти» («BBB-») и банка обусловлена непрофильностью этого актива для компании и ограниченной синергией между организациями, а также ограниченностью репутационного ущерба для «Татнефти» в случае дефолта банка. Продажа банка компанией в среднесрочной перспективе маловероятна, хотя, как полагает Fitch, это возможно в долгосрочной перспективе, после полного оздоровления бизнеса банка и повышения его эффективности.



Рейтинг устойчивости «Зенита» учитывает уязвимость его позиций по качеству активов и, следовательно, по капитализации, которую на данный момент поддерживают выкуп «плохих» активов «Татнефтью» и вливания нового капитала. Рейтинг также принимает во внимание комфортный уровень ликвидности банка и улучшение его финрезультатов.

«Татнефть» опровергла информацию о намерении продать банк «Зенит» «Татнефть», владеющая 71,87% акций банка «Зенит», опровергла информацию о намерении продать кредитную организацию, сообщили RNS в пресс-службе нефтяной компании.

Банк Зенит ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках. В настоящее время ПАО «Татнефть» принадлежит 71,12% акций банка. В число владельцев входят также член совета директоров Мария Соколова (9,16%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка), Татьяна Шишкина (4,76%), Аркадий Соколов (2,99%), председатель правления, член совета директоров Кирилл Шпигун и Станислав Пащенко (по 2,22%), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (0,78%), председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиль Маганов (0,04%) и Алексей Соколов (0,03%). Миноритариям принадлежит 0,88% акций общества.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 235,49 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 42,17 млрд, кредитный портфель — 148,13 млрд, обязательства перед населением — 72,86 млрд.