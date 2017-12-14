Банк «Левобережный» запустил сервис по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок за рубежом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Получить возврат НДС до 19% можно за покупки, совершенные в Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Италии и Испании. Для этого необходимо скачать мобильное приложение TaxFree4U и зарегистрироваться в нем, указав промокод «LBB».

«Чтобы получить возврат НДС, обязательно сохраняйте чеки, приобретая товары в поездке. Перед завершением поездки сфотографируйте все чеки и загрузите их в свой профиль TaxFree4U. Мобильное приложение самостоятельно сформирует декларацию, которую необходимо будет только предъявить офицеру таможни при выезде из европейской страны, получив соответствующую печать. Возврат НДС осуществляется на банковскую карту пользователя приложения всего в течение 48 часов», — говорится в релизе.

TaxFree4U работает со всеми магазинами, которые являются плательщиками НДС.

УБРиР запустил сервис по возврату НДС с покупок за рубежом Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил линейку небанковских услуг. Совместно с компанией TaxFree4U Limited банк запустил мобильный сервис для частных клиентов по возврату налога на добавленную стоимость за покупки в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Финляндии. Скачать мобильное приложение TaxFree4U держатели карт УБРиР могут в AppStore и Google Play.