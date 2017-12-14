В Санкт-Петербурге пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона обнаружили и изъяли крупную сумму денег у подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следователями главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%», — добавила Ирина Волк.



По данным следствия, в прошлом году злоумышленники успели обналичить более 644 млн рублей, при этом они извлекли незаконный доход в размере 55 млн рублей.