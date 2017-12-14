Несколько десятков тысяч менеджеров Сбербанка в ближайшие годы «обзаведутся» новыми современными компетенциями, заявила заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина в ходе «Дня инвестора».



Она напомнила, что еще в прошлой стратегии Сбербанк сформировал для себя три ценности: «Я — лидер», «Мы — команда» и «Все для клиента».



«Мы продолжаем жить с этими ценностями в новой стратегии. Но мы также сформулировали новые компетенции-2020, которым будут отвечать все наши сотрудники. В первую очередь, конечно, спрос будет с менеджмента, — рассказала Чупина. — 35 тысяч наших менеджеров к 2020 году будут обладать новыми компетенциями, среди которых digital skills, motional intelligence и многие другие нужные сейчас навыки».

Сбербанк присутствует в 22 странах, в его команде — более 300 тыс. сотрудников.