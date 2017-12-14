В рамках новой стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы вводится новый принцип под названием «fit or out» (от англ. «соответствуй или уходи»). Об этом рассказала во время «Дня инвестора» заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина.

«Мы очень четко сформулировали, что наши менеджеры должны соответствовать нашей корпоративной культуре, то есть развивать свои команды, вкладываться в своих людей, ставить четкие приоритеты и цели, делать психологическую безопасность, потому что мы вычислили, что это очень важно для производительности труда, — перечисляет Чупина. — Принцип, который будет у нас действовать, — это fit or out. Или ты соответствуешь, или извини, друг, ты уходишь».