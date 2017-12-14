В рамках новой стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы вводится новый принцип под названием «fit or out» (от англ. «соответствуй или уходи»). Об этом рассказала во время «Дня инвестора» заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина.

«Мы очень четко сформулировали, что наши менеджеры должны соответствовать нашей корпоративной культуре, то есть развивать свои команды, вкладываться в своих людей, ставить четкие приоритеты и цели, делать психологическую безопасность, потому что мы вычислили, что это очень важно для производительности труда, — перечисляет Чупина. — Принцип, который будет у нас действовать, — это fit or out. Или ты соответствуешь, или извини, друг, ты уходишь».

​35 тыс. менеджеров Сбербанка​ будут обладать новыми компетенциями к 2020 году​

Несколько десятков тысяч менеджеров Сбербанка в ближайшие годы «обзаведутся» новыми современными компетенциями, заявила заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина в ходе «Дня инвестора».

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.