Сбербанк создает так называемое озеро данных не только о клиентах, но и о своих сотрудниках. На текущий момент крупнейший банк страны уже имеет базу данных с более чем с 1 тыс. атрибутов о каждом сотруднике, куда включаются не только его HR-данные, но и данные о его социотипе, а также о том, как он общается в социальных сетях. Такой информацией поделилась заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина на Дне инвестора.

«Пока мы сделали это (такую базу сотрудников. — Прим. ред.) только для наших headquarters (штаб-квартиры, головные офисы в разных регионах страны. — Прим.ред.), но собираемся к 2020 году иметь такую базу данных обо всех наших сотрудниках, — поделилась Чупина. – И дальше, применяя методы искусственного интеллекта, мы сделаем HR-analytics, которая безумно интересна, потому что всем нам хочется знать, какие мы, что предвещает наше поведение, как помочь нам развиваться и как помочь руководителю создать для себя эффективную команду».

Планируется, что подобные модели анализа сотрудников будут внедрены во все HR-процессы, включая рекрутинг.