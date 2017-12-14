В 2020 году международный бизнес Сбербанка обеспечит 8% от общего дохода группы. Об этом говорится в стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы.

«Мы предполагаем, что основным рынком развития группы останется Россия (>90% бизнеса), однако мы ожидаем роста дохода от нашего международного бизнеса: в 2020 году международный бизнес обеспечит 8% от общего дохода всей группы. Мы будем стремиться войти в топ-5 лидеров или будем выходить из региона. Все рынки присутствия должны показать возврат на капитал больше 15%, кроме Европы, где в связи с макроэкономикой и особенностями регулирования возврат на капитал планируется на уровне 3%», — отмечается в стратегии.

Согласно прогнозам Сбербанка, в 2020 году коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) финучреждения в Турции составит 15%, в Казахстане — 23%, Белоруссии — 22%, в Европе — 3%.