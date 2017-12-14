Сбербанк планирует снижать уровень расходов на создание резервов и довести его до 1,3% к 2020 году. Об этом говорится в стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы.



«Консервативная политика управления риском является одним из ключевых элементов бизнес-модели нашего банка. Мы планируем и дальше снижать уровень расходов на создание резервов и довести его до 1,3% к 2020 году. Мы установили целевое значение расходов на риск на более низком уровне, чем средний по банковской системе России, в течение экономического цикла. Ключевым драйвером снижения риска будет дальнейшее совершенствование нашей системы управления рисками за счет внедрения продвинутой аналитики в процессы риск-менеджмента, мониторинга риска в режиме реального времени, поддержания высокого качества портфеля», — отмечается в документе.

