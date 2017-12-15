Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка, пишут «Ведомости». По данным издания, регулятор может назначить временную администрацию в Промсвязьбанк уже сегодня, 15 декабря. ЦБ уже предупредил об этом Промсвязьбанк, и сотрудники в курсе.

ЦБ на днях требовал от Промсвязьбанка досоздать около 100 млрд рублей резервов. Дмитрий Ананьев, совладелец и предправления Промсвязьбанка, подтверждал, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, но указывал, что размер претензий — предмет переговоров.

Аналитики называли 100 млрд рублей дополнительных резервов неподъемной для банка суммой. В четверг вечером «Эксперт РА» установило статус рейтинга Промсвязьбанка «под наблюдением» — это означает, что «вероятность рейтинговых действий в ближайшее время высока».

По информации газеты, в четверг вечером Ананьев собирался встречаться с представителями ЦБ. Подтвердить это и узнать, каковы итоги встречи, пока не удалось.

С акциями Промсвязьбанка на Московской бирже в четверг прошли аномальные сделки. За день их размер составил 16,5 млрд рублей, притом что с начала года среднедневной оборот торгов акциями банка был 2,5 млн рублей. За день бумаги банка подешевели на 7,4% до 0,07 рубля. Аномальные торги наблюдались и с акциями банка «ФК Открытие» незадолго до ввода временной администрации. Тогда банк «Траст» купил акции «ФК Открытие» у пенсионных фондов группы — примерно на 40 млрд рублей.

Промсвязьбанк не получал предписания ЦБ о возможном увеличении резервов Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.

В четверг резко подешевели и субординированные облигации Промсвязьбанка (данные Reuters). Бумаги теряли до 20% стоимости. Так, выпуск субордов на 600 млн долларов с погашением в 2019 году подешевел на 19,2%, выпуск на 100 млн долларов с погашением в 2021-м — на 11,2%, выпуск на 333 млн долларов с погашением в 2021-м — на 7,5%. Доходность субординированных бондов Промсвязьбанка составляла 16–26% годовых.

Рублевые облигации Промсвязьбанка (5 млрд рублей, погашением в 2021 году) потеряли 7% стоимости, свидетельствуют данные биржи.

В Промсвязьбанке 368 млрд рублей частных вкладов, в 2015 году он получил от Агентства по страхованию вкладов 30 млрд рублей по программе докапитализации банков через ОФЗ.