Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка, пишут «Ведомости». По данным издания, регулятор может назначить временную администрацию в Промсвязьбанк уже сегодня, 15 декабря. ЦБ уже предупредил об этом Промсвязьбанк, и сотрудники в курсе.
ЦБ на днях требовал от Промсвязьбанка досоздать около 100 млрд рублей резервов. Дмитрий Ананьев, совладелец и предправления Промсвязьбанка, подтверждал, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, но указывал, что размер претензий — предмет переговоров.
Аналитики называли 100 млрд рублей дополнительных резервов неподъемной для банка суммой. В четверг вечером «Эксперт РА» установило статус рейтинга Промсвязьбанка «под наблюдением» — это означает, что «вероятность рейтинговых действий в ближайшее время высока».
По информации газеты, в четверг вечером Ананьев собирался встречаться с представителями ЦБ. Подтвердить это и узнать, каковы итоги встречи, пока не удалось.
С акциями Промсвязьбанка на Московской бирже в четверг прошли аномальные сделки. За день их размер составил 16,5 млрд рублей, притом что с начала года среднедневной оборот торгов акциями банка был 2,5 млн рублей. За день бумаги банка подешевели на 7,4% до 0,07 рубля. Аномальные торги наблюдались и с акциями банка «ФК Открытие» незадолго до ввода временной администрации. Тогда банк «Траст» купил акции «ФК Открытие» у пенсионных фондов группы — примерно на 40 млрд рублей.
Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.
В четверг резко подешевели и субординированные облигации Промсвязьбанка (данные Reuters). Бумаги теряли до 20% стоимости. Так, выпуск субордов на 600 млн долларов с погашением в 2019 году подешевел на 19,2%, выпуск на 100 млн долларов с погашением в 2021-м — на 11,2%, выпуск на 333 млн долларов с погашением в 2021-м — на 7,5%. Доходность субординированных бондов Промсвязьбанка составляла 16–26% годовых.
Рублевые облигации Промсвязьбанка (5 млрд рублей, погашением в 2021 году) потеряли 7% стоимости, свидетельствуют данные биржи.
В Промсвязьбанке 368 млрд рублей частных вкладов, в 2015 году он получил от Агентства по страхованию вкладов 30 млрд рублей по программе докапитализации банков через ОФЗ.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.