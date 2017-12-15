Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Солидарность» (регистрационный номер 1555, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



«Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отметили в ЦБ.

Центробанк неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом банк систематически уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов. Кроме того, банк «Солидарность» допускал многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

«Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», — подчеркнули в пресс-службе.

Банк «Солидарность» — участник системы страхования вкладов.

Ранее портал Банки.ру обратил внимание на то, что банк «Солидарность» с 27 ноября изменил условия по рублевым и валютным депозитам. Ставки снизились, выросла минимальная сумма по всем вкладам. Изменение условий, как отмечали эксперты, могло быть связано с тем, что Банк России наложил на «Солидарность» ограничительные меры по привлечению новых средств.

Эксперты обратили внимание на резкое снижение ставок по вкладам московским банком «Солидарность» Московский банк «Солидарность» с 27 ноября изменил условия по рублевым и валютным депозитам. Ставки снизились, выросла минимальная сумма по всем вкладам. Изменение условий может быть связано с тем, что Банк России, вероятно, наложил на «Солидарность» ограничительные меры по привлечению новых средств от населения, считает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.