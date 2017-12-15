Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Солидарность» (регистрационный номер 1555, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
«Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отметили в ЦБ.
Центробанк неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом банк систематически уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов. Кроме того, банк «Солидарность» допускал многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
«Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», — подчеркнули в пресс-службе.
Банк «Солидарность» — участник системы страхования вкладов.
Ранее портал Банки.ру обратил внимание на то, что банк «Солидарность» с 27 ноября изменил условия по рублевым и валютным депозитам. Ставки снизились, выросла минимальная сумма по всем вкладам. Изменение условий, как отмечали эксперты, могло быть связано с тем, что Банк России наложил на «Солидарность» ограничительные меры по привлечению новых средств.
Московский банк «Солидарность» с 27 ноября изменил условия по рублевым и валютным депозитам. Ставки снизились, выросла минимальная сумма по всем вкладам. Изменение условий может быть связано с тем, что Банк России, вероятно, наложил на «Солидарность» ограничительные меры по привлечению новых средств от населения, считает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 14,84 млрд рублей (185-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,85 млрд, кредитный портфель — 10,02 млрд, обязательства перед населением — 9,07 млрд.