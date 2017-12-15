Банк России возложил с 15 декабря функции временной администрации по управлению Бинбанком (регистрационный номер 323) на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), сообщает пресс-служба ЦБ.
«Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка», — отметили в Банке России.
Напомним, в сентябре ЦБ принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Как отмечали в регуляторе, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности финучреждений.
Проблемы Бинбанка и банка «ФК Открытие», взятых на санацию в рамках нового механизма (с участием Фонда консолидации банковского сектора), не оказали существенного влияния на российский банковский сектор в целом, но если бы было принято альтернативное решение, это могло бы создать системные риски. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.