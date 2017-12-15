Примсоцбанк вводит повышенный cash back для держателей кредитных карт.
При совершении безналичных операций по карте в категориях «Подарки и сувениры», «Магазины косметики», «Бары, кафе, рестораны, ночные клубы» и «Магазины алкогольных напитков» предусмотрен возврат в размере 10% от суммы покупки. Максимальная сумма вознаграждения — 4 тыс. рублей.
«В акции принимают участие карты, выпускаемые в категориях Visa Classic / Masterсard Standard, Visa Gold / Masterсard Gold, Visa Platinum. Предложение подключается автоматически и будет действовать до 15 января 2018 года», — комментирует специалист по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация занимает сильные позиции как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, а также располагает довольно развитой сетью продаж. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (53,97%).
Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 53,21 млрд рублей (95-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,33 млрд, кредитный портфель — 34,95 млрд, обязательства перед населением — 27,50 млрд.