Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу в основном отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:35 мск понизился на 0,09% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 673,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,19% — на отметке 29 166,38, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,57% и находился на уровне 3 273,22 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,46%, до 3 419,84. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,57%, до 2 483,61 пункта.