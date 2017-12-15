Премьер РФ Дмитрий Медведев утвердил новые правила перечисления бюджетных средств в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Параметры бюджетных правил, связанные с определением дополнительных нефтегазовых доходов, взаимоувязываются с параметрами, определяющими соответствующие операции по пополнению ФНБ», — говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

«В ходе исполнения бюджета в связи с образованием дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин будет определять объем покупки или продажи иностранной валюты ежемесячно», — отмечается в пояснительной записке.



Предусматривается, что объем дополнительных (или наоборот — недополученных) нефтегазовых доходов бюджета будет ежегодно определяться:



при подготовке проекта федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период — как разность прогноза годового объема нефтегазовых доходов и прогноза базового объема нефтегазовых доходов;

при подготовке закона об исполнении бюджета за отчетный год — как разность фактических кассовых поступлений нефтегазовых доходов бюджета за отчетный год и базового годового объема нефтегазовых доходов.

По итогам года в срок до 1 октября Казначейство на основании решения Минфина будет перечислять средства со счета федерального бюджета в Фонд национального благосостояния.

