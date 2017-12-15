Конкурсный управляющий авиакомпании «Трансаэро» Алексей Белокопыт заподозрил бывшее руководство компании в растрате не менее 728 млн рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты кредиторам перевозчика в рамках конкурсного производства, пишут «Известия».



Напомним, в сентябре 2017 года тот же суд еще раз признал «Трансаэро» банкротом и запустил конкурсное производство. С 13 сентября конкурсным управляющим стал Алексей Белокопыт из Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Уже 16 ноября Белокопыт направил заявление в Следственный комитет РФ, Министерство внутренних дел и Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру. В этом документе он утверждает, что в ходе изучения карточек счетов бухучета компании за период с 1 января 2016 года по 11 октября 2017-го обнаружены платежи, которые, «возможно, могут быть квалифицированы как действия, являющиеся преступлениями».

В заявлении перечислены девять статей Уголовного кодекса РФ, которые, по мнению управляющего, могли быть нарушены. Среди них — ст. 158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 330 «Самоуправство» и ряд других.

В частности, был обнаружен договор ОАО «АК Трансаэро» с ООО «Сэвен Р», которому авиакомпания уплатила более 501 млн рублей за хранение имущества. В заявлении выражаются сомнения, что ценность имущества, которое хранилось на складе, сопоставима с суммой оплаты. Кроме того, автор документа предполагает, что стоимость услуг ООО «Сэвен Р» была «несопоставимо выше» средней по рынку.

Сбербанк не верит в возрождение «Трансаэро» Сбербанк рассчитывает взыскать долги с авиакомпании «Трансаэро», находящейся с процессе банкротства, и не верит в идею ее возрождения, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Максим Полетаев.

По данным газеты, 14 декабря на складах ООО «Сэвен Р» в Москве, где хранится имущество «Трансаэро», прошли обыски и выемка документов.

В заявлении Белокопыт отмечает, что руководство компании осуществляло платежи с нарушением очередности, предусмотренной законом «О несостоятельности (банкротстве)». В нем сказано, что в первую очередь надо гасить долги перед сотрудниками предприятия.



В заявлении также говорится, что, несмотря на долги компании, руководители «Трансаэро» с 1 ноября 2015 года по 16 ноября 2017-го продолжали исправно получать не только зарплату, но и надбавки с премиями.

Белокопыт просит провести проверку изложенных фактов и, если они подтвердятся, привлечь виновных к уголовной ответственности.



Дадаян рассказал, что общая сумма задолженности перед кредиторами, включенная в реестр требований, — порядка 230 млрд рублей. Но на самом деле она значительно больше. Еще не все компании выдвинули свои претензии. Кроме того, есть требования иностранных кредиторов, которые не признают российскую процедуру банкротства и надеются урегулировать проблему задолженности вне рамок этого процесса.

В СК РФ газете заявили, что сейчас ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку по факту «злоупотреблениями полномочиями работниками авиакомпании «Трансаэро». «Доводы конкурсного управляющего Белокопыта будут рассмотрены в рамках указанной проверки», — рассказали в СК РФ.

Представители бывшего руководства «Трансаэро» считают, что обвинение безосновательно.

