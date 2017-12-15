В банке «Приморье» стартовала акция «Новогодний cash back» по дебетовым картам.
Клиентам вернется 3% от средств, потраченных в период с 15 по 31 декабря 2017 года, при оплате покупок и услуг в категориях «Косметика», «Детские товары», а также «Кафе и рестораны».
«К преимуществам предложения можно отнести отсутствие ограничений по максимальной сумме вознаграждения», — указывает специалист по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
ПАО «АКБ «Приморье» — крупный региональный банк, зарегистрированный во Владивостоке. Основные направления бизнеса — привлечение средств граждан во вклады, а также расчетное обслуживание и кредитование корпоративных заемщиков, преимущественно тесно связанных с акционерами банка.
В настоящее время мажоритарным акционером банка «Приморье» выступает заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, занимавшего в прошлом также должность замминистра регионального развития РФ. Гражданке Кореи Сон Рён Фа принадлежит 10% акций банка. Супруги Алла и Александр Маляренко совместно владеют долей в 6,27%, Елена Передрий — 6,21%, Ольга Линецкая — 6,17%, Анастасия Литвинова — 4,5%, Руслан Стогней — 3,63%, Александр Почепня и Юрий Павлов — по 3,48%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 31,88 млрд рублей (128-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,20 млрд, кредитный портфель — 9,31 млрд, обязательства перед населением — 19,98 млрд.