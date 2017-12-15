В банке «Приморье» стартовала акция «Новогодний cash back» по дебетовым картам.



Клиентам вернется 3% от средств, потраченных в период с 15 по 31 декабря 2017 года, при оплате покупок и услуг в категориях «Косметика», «Детские товары», а также «Кафе и рестораны».

«К преимуществам предложения можно отнести отсутствие ограничений по максимальной сумме вознаграждения», — указывает специалист по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.