Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за оценку темпов развития американской экономики, которую он дал на ежегодной пресс-конференции.
«Президент Трамп поблагодарил президента Путина (по телефону) за признание высоких экономических показателей Америки», — заявили в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух стран.
Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что видит определенные достижения в росте американской экономики за небольшой срок пребывания Трампа на своем посту. При этом он ушел от ответа об оценке действий Трампа как президента США.
Президенту США Дональду Трампу не дают улучшить отношения с Москвой, но отношения между странами все равно будут нормализованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.