Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за оценку темпов развития американской экономики, которую он дал на ежегодной пресс-конференции.

«Президент Трамп поблагодарил президента Путина (по телефону) за признание высоких экономических показателей Америки», — заявили в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух стран.

Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что видит определенные достижения в росте американской экономики за небольшой срок пребывания Трампа на своем посту. При этом он ушел от ответа об оценке действий Трампа как президента США.