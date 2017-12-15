Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

«С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности банка функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС.



В частности, предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — отметили в ЦБ.

Автовазбанк, санируемый Промсвязьбанком, продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов, подчеркнули в Банке России.

Ранее газета «Ведомости» написала, что ЦБ потребовал от Промсвязьбанка доначисления примерно 100 млрд рублей резервов.

ЦБ требует от Промсвязьбанка доначислить 100 млрд рублей резервов Центробанк на днях потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд рублей резервов, пишут «Ведомости». По данным издания, банк пытается снизить сумму претензий, иначе ему потребуется помощь.



В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что вопрос с этими банками может быть решен уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала причиной проверок со стороны Федеральной антимонопольной службы и ЦБ. В случае с «Открытием» и Бинбанком письмо оказалось пророческим: они попали под санацию с участием созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора.

В ноябре 2017 года рейтинговые агентства S&P и Мoody's снизили рейтинги Промсвязьбанка и предупредили о возможности их дальнейшего снижения. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, стало отложенное объединение Промсвязьбанка и банка «Возрождение». Аналитики ожидали слияния двух банков до конца 2017 года. Эксперты также указывали на негативный информационный фон и текущую нехватку капитала Промсвязьбанка для выполнения повышающихся вскоре требований.

Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявлял СМИ, что банк готовится пополнить капитал за счет прибыли для соблюдения требований Центробанка, которые будут действовать с января 2018 года. Он рассказал, что банк планирует до конца этого года увеличить капитал за счет прибыли, полученной в том числе от продажи проблемных активов. Это позволит кредитной организации соблюдать норматив достаточности базового капитала с учетом надбавок ЦБ с 1 января 2018 года, до которого сейчас Промсвязьбанку не хватает около 0,5% капитала.

Глава банка заверял, что до конца года Промсвязьбанк не планирует наращивать кредитный портфель, а мажоритарные акционеры готовы поддержать банк капиталом в случае необходимости.

В то же время Промсвязьбанк с августа, когда обстановка на банковском рынке накалилась, нашел новый источник денег. Он начал привлекать средства неких государственных финансовых организаций. За три месяца оборот по этому счету в банке составил 1,05 трлн рублей. Только за октябрь Промсвязьбанк привлек 641 млрд рублей, из них 609 млрд вернул кредиторам.

На 1 ноября достаточность базового капитала Промсвязьбанка составляла около 6,58% при установленной ЦБ с 2018 года планке для системно значимых банков на уровне 7,025% с учетом надбавок. Но, как писали «Ведомости», банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.

13 декабря банк сообщил, что за 11 месяцев 2017 года получил более 16 млрд рублей чистой прибыли и планирует до конца месяца 11 млрд из этого объема включить в базовый капитал после подтверждения финансового результата независимым аудитором.

В четверг, 14 декабря, рейтинговое агентство RAEX установило статус «под наблюдением» по рейтингу Промсвязьбанка «в связи с потенциальной необходимостью доформировать существенный объем резервов, что окажет значительное давление на капитал банка и угрожает банку нарушением обязательных нормативов».