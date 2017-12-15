Заместитель главы Росимущества Елена Паткина арестована по подозрению в хищении 150 млн рублей со счетов своего же ведомства. Чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны. Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы, пишет «Коммерсант».



Паткина была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. Туда заместитель главы Росимущества уехала 22 ноября, взяв больничный. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На членов преступной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок. В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом через них проходили сотни миллионов рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 16 декабря 2016 года по решению Тверского райсуда Москвы Андрей Южаков был заключен под домашний арест, который ему неоднократно продлевался.

В ходе расследования выяснилось, что услугами фирм Южакова помимо прочих активно пользовались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Паткина. Заместителем главы Росимущества она была назначена 1 июня нынешнего года. По данным следствия, на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и проч. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли «бесхозными». В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.

Первыми в рамках этого дела 24 ноября 2017 года были задержаны бывшие бухгалтеры управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Первая якобы начала сотрудничать со следствием, и ее поместили под домашний арест, а ее экс-коллегу отправили в СИЗО.

Не исключено, что роль в этом деле Паткиной, которую следствие считает организатором хищений, помогла прояснить Нугаева. 11 декабря по ходатайству следователя Тверской суд Москвы арестовал Паткину на два месяца. В ходе судебного заседания чиновница отказалась давать какие-либо пояснения. На данный момент ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.

Советник главы Росимущества Денис Лазарев заявил газете, что ему ничего не известно ни об аресте Елены Паткиной, ни о каком-либо уголовном расследовании в отношении нее. По его словам, сейчас замглавы ведомства находится на больничном.