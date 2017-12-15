Выплаты клиентам банка «Солидарность», лишенного лицензии 15 декабря, начнутся не позднее 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Такие заявления могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 декабря», — отметили в АСВ.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2017 года.