Антивирусным компаниям известно о программах, добывающих криптовалюту на смартфонах. О схеме работы таких программ в мобильных играх «Ведомостям» рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов.

По его словам, некоторым пользователям нужна игровая валюта, и разработчик предусмотрел специальный софт: при запуске программа начинает добывать криптовалюту для разработчика игры, а пользователя за это вознаграждает игровой валютой. Программа добывает криптовалюту Magi (XMG), говорит эксперт. Это не самая популярная валюта: по данным Coinmarketcap, ее капитализация составляет 3,3 млн долларов. Поскольку пользователь по своей воле запускает программу, Маланов не считает ее вредоносной, хотя, говорит он, пользователь зачастую не осознает, что программа-майнер заставляет смартфон работать на износ.

Такого же мнения придерживаются и аналитики антивирусной компании Trend Micro, выпускавшие отчет об этих программах в конце октября. Некоторые из них обнаружились в программах из магазина приложений Google, а первые следы такого софта Trend Micro нашла несколько лет назад. В способности этих программ добывать существенное количество криптовалюты аналитики Trend Micro сомневаются, но, как и Маланов, уверены, что они изнашивают устройство и сокращают срок жизни батарей.

Развитие «мобильного» майнинга началось около полугода назад, когда в официальных магазинах приложений не были запрещены программы непосредственно для добычи криптовалют, рассказывает замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин, затем их запретили, и разработчики стали маскировать их под развлекательные программы, чтобы добывать криптовалюту без ведома владельцев гаджетов.

По словам Никитина, под угрозой скрытого майнинга на мобильных устройствах оказываются пользователи Android — только эта операционная система позволяет скачивать непроверенные приложения. Никитин призывает не бояться массового распространения этой технологии: у мобильных устройств недостаточно мощностей для серьезной добычи криптовалют, а создавать обширную сеть зараженных гаджетов слишком сложно и дорого.

Для предотвращения заражения гаджетов программой-майнером эксперт советует обратить внимание на авторов, количество скачиваний, разрешения, которые запрашивает приложение, и прочитать комментарии.