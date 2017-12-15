Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,86 рубля, курс евро увеличился на 6 копеек, до 69,36 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Давление на российскую валюту оказывает ожидание итогов заседания Центробанка по ключевой ставке, которое состоится сегодня, отмечают эксперты.

«То, что ставку понизят на 25 базисных пунктов, никто не сомневается, а вот еще больший шаг могут вызвать резкие распродажи рубля. Фактически это сделает российскую валюту менее привлекательной для инвестиций со стороны спекулянтов. И текущая динамика только подтверждает подобную тенденцию», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

В таких условиях, допускает она, USD/RUB может попытаться добраться до 59 рублей, а затем пара попытается дойти до отметки 59,35.

По мнению аналитика «Альпари» Владислава Антонова, снижение или повышение ключевой ставки не оказывает влияния на рублевые пары, поэтому наибольший интерес для трейдеров будет представлять пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по санкционным рискам.

«Пара USD/RUB находится на комфортном для себя уровне около 59 рублей. В ближайшие дни сильного ослабления рубля к иностранным валютам ожидать не стоит, поскольку спрос на ОФЗ остается высоким, а на следующей неделе он начнет получать поддержку от приближающегося налогового периода», — комментирует эксперт.

Нефть смеси Brent по данным на 10:00 мск стоит 63,47 за баррель. Пока «черное золото» торгуется выше 62 долларов за «бочку», курс рубля будет игнорировать снижение цены на нефть, добавляет Антонов.