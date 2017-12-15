Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз и сохранен статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.

Уточним, что днем ранее агентство установило статус «под наблюдением» по рейтингу Промсвязьбанка, означающий, как пояснялось, «высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время».

Понижение рейтинга обусловлено, в частности, возросшими регулятивными рисками в отношении банка в связи с высокой вероятностью досоздания резервов по проблемным активам в размере, существенно превышающем абсолютное значение запаса базового капитала банка над регулятивным минимумом (27,4 млрд рублей на 1 ноября 2017 года), указано в сообщении RAEX. Установление статуса «под наблюдением» связано с неопределенностью в отношении сроков дорезервирования и источников пополнения капитала.

Среди прочих причин снижения рейтинга выделяется ослабление ликвидной позиции банка с июня 2017 года (отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам снизилось с 14,1% на 1 июля 2017 года до 9,6% на 1 ноября) как результат возросшей волатильности клиентских средств (за указанный четырехмесячный период чистый отток средств юрлиц составил 5,5%, средств физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, — 6,6%), обусловленной нестабильным информационным фоном вокруг крупных частных банков. Для повышения буфера ликвидности банк стал активно использовать сделки РЕПО (доля обремененных ценных бумаг в совокупном портфеле ценных бумаг выросла с 1,6% на 1 июля до 40,9% на 1 ноября), что повышает риски рефинансирования данных средств.

Давление на рейтинг по-прежнему оказывают концентрация активов на контрагентах, имеющих отдельные признаки экономической и (или) юридической аффилированности с собственниками банка, а также невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля: согласно данным отчетности по РСБУ, покрытие ссудного портфеля (без выданных межбанковских кредитов) обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 64,8% на 1 ноября 2017 года.

«Ключевым фактором, оказывающим положительное влияние на рейтинговую оценку, как и ранее, является высокая вероятность поддержки банка со стороны государства (Промсвязьбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с критериями Банка России), что позволяет в определенной мере сгладить риски в отношении финансовой устойчивости банка», — говорится в релизе.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка и ввел в банк временную администрацию в лице ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС, в том числе предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

В RAEX также указывают, что значительное позитивное влияние на рейтинг банка оказывают его сильные конкурентные позиции в сфере кредитования, обслуживания физических и юридических лиц и широкая география деятельности (на начало ноября банк имеет свыше 250 обособленных подразделений на территории более чем 50 регионов РФ и за рубежом).

Кроме того, агентством позитивно оцениваются высокие показатели рентабельности банка (за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017-го показатель ROE составил 14,2%, ROA — 1,6%), однако RAEX ожидает их ухудшения в среднесрочной перспективе в связи с ожидаемым ростом отчислений в резервы на возможные потери, а также существенного удорожания пассивной базы.



Также аналитики агентства положительно оценивают низкий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска (на 1 ноября текущего года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 18,3%) и приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг на балансе.

