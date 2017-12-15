Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск дебетовой карты Visa Cash Back в категории Visa Classic. По карте предусмотрен кешбэк в размере 10% от суммы покупок в категории «Рестораны и кафе», 5% — в категории «АЗС» и 1% — при оплате прочих товаров и услуг. Максимальная сумма возврата — 2 тыс. рублей в месяц.

Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 299 рублей. Обслуживание может быть бесплатным начиная со второго месяца, при условии совершения безналичных операций на сумму не менее 30 тыс. рублей или при пополнении картсчета на сумму не менее 70 тыс. рублей за прошлый месяц. Снятие наличных в устройствах банка и банков-партнеров бесплатное. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций взимается 1%, минимум 300 рублей.

Плата за услугу СМС-информирования составляет 69 рублей в месяц. Срок действия пластика — три года.

«Следует отметить, что при невыполнении условий бесплатности стоимость годового обслуживания будет высокой для данной категории карты», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 608,54 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,93 млрд, кредитный портфель — 331,16 млрд, обязательства перед населением — 182,40 млрд.