Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск дебетовой карты Visa Cash Back в категории Visa Classic. По карте предусмотрен кешбэк в размере 10% от суммы покупок в категории «Рестораны и кафе», 5% — в категории «АЗС» и 1% — при оплате прочих товаров и услуг. Максимальная сумма возврата — 2 тыс. рублей в месяц.



Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 299 рублей. Обслуживание может быть бесплатным начиная со второго месяца, при условии совершения безналичных операций на сумму не менее 30 тыс. рублей или при пополнении картсчета на сумму не менее 70 тыс. рублей за прошлый месяц. Снятие наличных в устройствах банка и банков-партнеров бесплатное. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций взимается 1%, минимум 300 рублей.

Плата за услугу СМС-информирования составляет 69 рублей в месяц. Срок действия пластика — три года.

«Следует отметить, что при невыполнении условий бесплатности стоимость годового обслуживания будет высокой для данной категории карты», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.