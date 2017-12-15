Собственники Промсвязьбанка не способны на создание «дыр» в своем банке, так как очень трепетно к нему относятся, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отзыв лицензии у банка он считает маловероятным.



«Про «дыру» в банке я знать не могу, но судя по собственникам, они на «дыры» не способны. Они достаточно трепетно к своему банку относятся, чтобы формировать «дыры». Просто их оценка может расходиться с мнением ЦБ. Я очень надеюсь, почти уверен, что отзывать лицензию у банка — это будет слишком. Потому что и банк нормальный, и проблемы решаемы, я надеюсь, и собственники адекватные», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению главы АРБ, временная администрация может предложить даже более мягкий режим оздоровления.

«Санация ассоциируется с моделью «Открытия» и Бинбанка, а здесь, когда временная администрация поработает, дай Бог, если окажется, что вместе с собственниками финансовое оздоровление может быть по более упрощенной схеме. То есть возможна модель финансового оздоровления за счет того, что банк в полном объеме будет работать, а ЦБ окажет некую финансовую поддержку, и сами собственники тоже окажут финансовую поддержку. И дай Бог, чтобы реализовался еще более мягкий режим, чем санация, когда на ранней стадии возникновения проблем ЦБ приходит и видит, что нужна помощь, оказывает эту помощь, и собственники тоже все от себя зависящее делают и в результате с помощью регулятора восстанавливают нормальную жизнедеятельность банка. В том числе с учетом тех высоких требований по резервам, которые предлагает Центральный банк. И потом банк в нормальном режиме продолжает работать. Я думаю, что и такой вариант возможен», — говорит Тосунян.

Он также отметил, что ввод временной администрации может быть связан с тем, что Промсвязьбанк сразу не смог доначислить 100 млрд рублей резервов, поэтому Центральный банк решил помочь.

«Тот объем требований, который ЦБ выставил, был неподъемный сходу для собственников. Поэтому собственники могут попросить регулятора при работе временной администрации, сколько они могут доначислить сейчас и сколько потом. Попросить помощи будет нормально еще до санационного механизма. В данном случае у банка вполне адекватные собственники, которые не собираются никуда бежать, не отказываются выполнять какие-либо требования», — подытожил он.