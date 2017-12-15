Акции Промсвязьбанка рухнули на 9% на открытии торгов на Московской биржи в пятницу.

По состоянию на 10:20 мск они торговались уже на уровне 0,0668 рубля за бумагу, что почти на 7% ниже цен предыдущего дня.

Котировки обрушились после объявления ЦБ о введении в Промсвязьбанк временной администрации. При этом регулятор заявил, что кредитная организация продолжит работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Промсвязьбанка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Котировки акций другой кредитной организации, входящей в финансовую группу братьев Ананьевых, – «Возрождения» не отреагировали пока на негативные новости. С утра на торгах они растут на 0,6% к закрытию предыдущего дня.