Акции Промсвязьбанка рухнули на 9% на открытии торгов на Московской биржи в пятницу.
По состоянию на 10:20 мск они торговались уже на уровне 0,0668 рубля за бумагу, что почти на 7% ниже цен предыдущего дня.
Котировки обрушились после объявления ЦБ о введении в Промсвязьбанк временной администрации. При этом регулятор заявил, что кредитная организация продолжит работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Промсвязьбанка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Котировки акций другой кредитной организации, входящей в финансовую группу братьев Ананьевых, – «Возрождения» не отреагировали пока на негативные новости. С утра на торгах они растут на 0,6% к закрытию предыдущего дня.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.