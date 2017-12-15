Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы сожалеют о принятом решении ЦБ о введении временной администрации в кредитную организацию.



«В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его. Банк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений и бизнес-линий Промсвязьбанка продолжается», — говорится в обращении братьев Ананьевых.

«Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Проделана огромная работа, результатом которой стали очевидные успехи по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам. По многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции», — подчеркивается в заявлении.



В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке, по мнению Ананьевых, фактически каждый день проверяли банк на прочность. «И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов», — отмечается в сообщении.

«К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк», — говорится в нем.

Братья Ананьевы надеются, что сотрудничество клиентов с банком будет продолжено.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.