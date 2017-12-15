Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы сожалеют о принятом решении ЦБ о введении временной администрации в кредитную организацию.
«В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его. Банк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений и бизнес-линий Промсвязьбанка продолжается», — говорится в обращении братьев Ананьевых.
«Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Проделана огромная работа, результатом которой стали очевидные успехи по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам. По многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции», — подчеркивается в заявлении.
В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке, по мнению Ананьевых, фактически каждый день проверяли банк на прочность. «И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов», — отмечается в сообщении.
«К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк», — говорится в нем.
Братья Ананьевы надеются, что сотрудничество клиентов с банком будет продолжено.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.