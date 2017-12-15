Банк России приказом от 14 декабря отозвал у ООО «Страховая компания «Гражданский страховой дом» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3678) лицензию на осуществление перестрахования. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте регулятора, то есть с пятницы, 15 декабря.

Как поясняют в ЦБ, решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

СК «Гражданский страховой дом» называет приоритетным направлением своей деятельности страхование технологически сложных рисков наукоемких отраслей экономики. На сайте компании ее основными страховыми специализациями названы страхование космических, морских и авиационных рисков; страхование грузов и строительно-монтажных рисков; добровольное медицинское страхование и перестрахование.

По итогам 2016 года основные доли страхового портфеля компании составляли страхование имущества юридических лиц (56,61%), каско (25,99%), добровольное медицинское страхование (11,55%) и страхование грузов (2,54%). При этом размер перестраховочных премий в 2016 году уменьшился на 85,43% по сравнению с предыдущим годом. По итогам прошлого года организация заняла 186-е место по размеру собранной страховой премии, 44-е место по сборам на рынке входящего перестрахования и 72-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц. Деятельность страховщика в 2016 году была убыточной.

В сентябре 2015 года компания уведомила о своем намерении добровольно передать страховой портфель в связи с выходом из Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и добровольным отказом от осуществления страховой и перестраховочной деятельности в части ОСОПО (страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов). 1 декабря 2015 года страховой и перестраховочный портфель компании в части обязательств по договорам ОСОПО был передан в АО «СОГАЗ». Банк России 16 июня 2016 года отозвал у страховщика лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта в связи с отказом компании от предусмотренной лицензией деятельности.