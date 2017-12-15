Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в пятницу явился в Замоскворецкий суд Москвы на оглашение приговора по делу о получении взятки в 2 млн долларов без вещей и в приподнятом настроении. Он пожелал себе «долгой и счастливой жизни», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Могу сказать одно: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Себе желаю долгой и счастливой жизни», — сказал Улюкаев.

Прокурор попросил приговорить 61-летнего бывшего высокопоставленного чиновника к 10 годам колонии строгого режима и максимальному по вменяемой статье штрафу в 500 млн рублей. Улюкаев надеется на справедливый приговор, утверждая, что он стал жертвой провокации, устроенной главой «Роснефти» Игорем Сечиным и экс-начальником службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым.

