Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что надеется на оправдательный приговор и будет добиваться привлечения главы «Роснефти» Игоря Сечина к ответственности за ложный донос.

«Конечно, я надеюсь на оправдательный приговор. Буду добиваться справедливости, привлечения Сечина к ответственности за заведомо ложный донос», — сказал он.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Он обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов от Сечина. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за выдачу Министерством экономического развития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признает.