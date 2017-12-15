Депутаты Госдумы приняли в пятницу в третьем чтении закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в два этапа.



«Обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа: с 1 января 2018 года — до 85%, с 1 января 2019 года — до 100%, а также внести соответствующий законопроект в Госдуму», — говорилось в документе, опубликованном на сайте Кремля.