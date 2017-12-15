Объем отрицательных чистых активов Промсвязьбанка может составлять более чем 150 млрд рублей, оценивает руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова. Она подчеркивает, что банк продолжит осуществлять свою деятельность в обычном режиме, на клиентах данная ситуация никак не отразится.
«Цель и задача временной администрации заключаются в оценке финансового состояния банка, после чего будет определен объем финансовой помощи, необходимый для оздоровления банка», — комментирует эксперт.
Собственники Промсвязьбанка не способны на создание «дыр» в своем банке, так как очень трепетно к нему относятся, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отзыв лицензии у банка он считает маловероятным.
На данный момент решение провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке еще ни о чем не говорит, согласен финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов. «Банк пока продолжает работу в обычном режиме — моратория на удовлетворение требований кредиторов или заключение новых сделок не вводится», — отмечает он.
ЦБ с 15 декабря ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.