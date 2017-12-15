Объем отрицательных чистых активов Промсвязьбанка может составлять более чем 150 млрд рублей, оценивает руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова. Она подчеркивает, что банк продолжит осуществлять свою деятельность в обычном режиме, на клиентах данная ситуация никак не отразится.



«Цель и задача временной администрации заключаются в оценке финансового состояния банка, после чего будет определен объем финансовой помощи, необходимый для оздоровления банка», — комментирует эксперт.

​Глава АРБ: собственники Промсвязьбанка на создание «дыр» не способны Собственники Промсвязьбанка не способны на создание «дыр» в своем банке, так как очень трепетно к нему относятся, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отзыв лицензии у банка он считает маловероятным.



На данный момент решение провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке еще ни о чем не говорит, согласен финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов. «Банк пока продолжает работу в обычном режиме — моратория на удовлетворение требований кредиторов или заключение новых сделок не вводится», — отмечает он.

ЦБ с 15 декабря ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.