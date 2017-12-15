Тинькофф Банк объявил о выводе на рынок сотовой связи собственного виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Инфраструктуру и программное обеспечение передачи данных для оператора развернула компания «Инфосистемы Джет».



Построение MVNO — это возможность для компании любого сектора выйти на новый для себя рынок без затрат на строительство сети базовых станций и использование радиочастотного спектра. В странах Европы от 25% до 40% пользователей мобильной связи являются клиентами MVNO. В России доля абонентов виртуальных мобильных операторов едва достигает 1% от общего числа пользователей сотовой связи, что говорит о большом потенциале роста этого сегмента рынка.

Запуск виртуального оператора «Тинькофф Мобайл» позволит банку расширить спектр оказываемых услуг, повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Кроме того, такой шаг оптимизирует расходы на обслуживание клиентов, а в долгосрочной перспективе позволит получить дополнительный источник некредитного дохода.

«Экосистема «Тинькофф.ру» растет и захватывает новые сферы: теперь к традиционным финансовым услугам добавились и услуги связи. Этот шаг приблизил нас к новому формату и качеству обслуживания клиентов. Теперь мы можем больше», — отмечает основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков.

Компания «Инфосистемы Джет», выполнившая работы по проектированию и настройке оборудования и ПО, а также строительству ключевой составляющей инфраструктуры виртуального оператора, смогла реализовать проект за шесть месяцев.

«Мы построили ядро сети, интегрировав телеком-решения от прогрессивных компаний-производителей, что помогло обеспечить для клиентов «Тинькофф Мобайл» гибкую сервисную модель. Определяющую роль сыграл наш многолетний опыт в реализации сложных проектов для телеком-рынка и крупных банков», — комментирует заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет» Вадим Шустов.

Виртуальный оператор «Тинькофф Мобайл» работает по модели Full MVNO, которая предполагает аренду ресурса сети радиодоступа (сеть базовых станций) у оператора-партнера (Tele2) и использование собственной инфраструктуры ядра сети и собственных бизнес-приложений. Такая модель обеспечивает виртуальному оператору максимальную гибкость в разработке моделей обслуживания и тарифных планов для абонентов.

Функциональные подсистемы ядра сети позволяют «Тинькофф Мобайл» управлять потоками абонентских данных, контролировать параметры качества услуг, устанавливать правила тарификации в зависимости от различных условий, в реальном времени отслеживать состояние счета абонента. Благодаря этому виртуальный оператор имеет возможность разрабатывать и внедрять сервисные модели независимо от оператора-партнера.