Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что под домашним арестом провел «один из лучших годов жизни».

«Это один из лучших годов моей жизни. Я высыпался, гулял. Избавился от раздвоения личности», — сказал подсудимый журналистам перед оглашением приговора.