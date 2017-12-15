Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что под домашним арестом провел «один из лучших годов жизни».
«Это один из лучших годов моей жизни. Я высыпался, гулял. Избавился от раздвоения личности», — сказал подсудимый журналистам перед оглашением приговора.
Улюкаев намерен добиваться привлечения Сечина за ложный донос
Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что надеется на оправдательный приговор и будет добиваться привлечения главы «Роснефти» Игоря Сечина к ответственности за ложный донос.